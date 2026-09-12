Нойер не си тръгва! Легендата остава в Байерн
Германският страж ще пази поне още един сезон и ще подготвя своя наследник
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Германският страж ще пази поне още един сезон и ще подготвя своя наследник
Вратарят преговаря за нов договор и поставя условия за ролята си
Той е номер едно за вкички времена
Голям скандал между вратаря и Байерн Мюнхен
Вратарят на германския национален отбор - Мануел Нойер, определи отпадането на тима му от Евро 2016 за несправедливо. В полуфиналната среща Бундестим...
Цюрих. Португалската звезда Кристиано Роналдо грабна най-ценното индивидуално футболно отличие - "Златната топка", за втора поредна година и за трети...
Вратарят на "Байерн" Мануел Нойер и приятелката му Катрин Глих вече не са заедно, гръмна "Билд". Двамата са се разделили след повече от 4 години връзк...
Завиждате ли на Мани Нойер за тази снимка? Няма нищо лошо да си го признаете. Германският национал стана световен шампион, взе наградата за най-добър...