Готвят заместник на Керкез . Кандидатът

Вальо Илиев най-вероятно ще наследи Душан Керкез начело на ЦСКА. Илиев ще е временен наставник на "армейците" и именно той ще изведе ЦСКА при гостуването на Ботев Враца. Срещата е в понеделник - 22 септември, от 20:30 часа.

Керкез отказа да хвърли оставка след загубата от Арда, но по всичко личи, че ще бъде уволнен още утре.

Към момента ръководството няма готов вариант за заместник на сърбина и ще умува за такъв в следващите дни. Именно поради тази причина Илиев ще предвожда отбора във Враца.

Както е известно, преди броени дни Вальо застана начело на ЦСКА 2.

Другит спрягани имена са това на Христо Янев и Любо Пенев.

