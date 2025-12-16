ЦСКА се похвали с нов успех

От ЦСКА се похвалиха, че новото мобилно приложение на клуба се е превърнало в най-сваляното такова у нас.

Припомняме, че това се случва по-малко от 24 часа след стартирането му от "армейците".

Благодарим ви, армейци! Отново доказахме, че сме номер 1 - заедно! Само часове след пускането си, MyCSKA се превърна в най-сваляното приложение в Apple App Store - не само в спортните категории, а сред всички приложения! Модерно, бързо и създадено специално за червената общност - MyCSKA вече е свалено в 55 държави по света. Където и да сте, ЦСКА е с вас! Всичко за ЦСКА - на едно място. Винаги един до друг – вече и дигитално!", написаха от ЦСКА на своя официален сайт.





