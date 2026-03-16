Въпреки успеха. Рой Кийн се заяде за Манчестър Юнайтед

Легендарният капитан на Манчестър Юнайтед Рой Кийн изрази мнение, че Майкъл Карик не трябва да получи постоянен договор като мениджър на "червените дяволи".

Изказването дойде след впечатляващата победа на тима над Астън Вила на "Олд Трафорд" с 3:1 в директна битка за третото място в класирането на Висшата лига.

Юнайтед увеличи много шансовете си за класиране в Шампионска лига през следващия сезон след попадение на Каземиро, Матеус Куня и Бенямин Шешко, а герой отново беше капитанът Бруно Фернандеш, който вече има рекордните 16 асистенции през сезона.

Карик вече има седем победи в първите си девет мача начело и това увеличи призивите той да бъде назначен с постоянен договор. По подобен начин преди години назначение получи Оле Гунар Солскяр.

Кийн обаче е на мнение, че трябва да се търси по-опитен мениджър, защото сега в Юнайтед е далеч по-лесно да се постигат резултати заради големият времеви интервал между мачовете.

"Логично е да се мисли в тази посока (назначение на Карик), но не съм съгласен. Според мен има по-добри опции. Той върши страхотна работа що се отнася до спечелването на футболни мачове. Видимо е опростил нещата, но в тези двубои няма напрежение.

Тимът има по три седмици да се подготвя за мач. Той върши чудесна работа при тези условия и му свалям шапка. Ще му пожелая късмет, ако получи договора, но за Юнайтед има далеч по-добри опции. Карик нямаше дори да бъде обсъждан за поста преди три месеца, но сега получава възможност да се докаже.

Повечето играчи харесват временните мениджъри, но когато те станат постоянни, е различно. Трябва да започват да решават чий договор да бъде подновен, кой да е в щаба и какви трансфери да се направят. Засега работата на Карик е само да печели футболни мачове", заяви легендарният капитан.

