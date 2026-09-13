Всичко за Рой Кийн

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Последни новини Спорт
Авер на Русев заплаши

Авер на Русев заплаши

Рой Кийн с бой. Уейд Барет, който е колега на българския кечист в Световната федерация (WWE), се изгаври с легендата на "Ман Юн". "Ако Рой си го търси...

26 ноември | 21:50
0 коментара
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Рой Кийн напусна Астън Вила

Рой Кийн напусна Астън Вила

Бирмингам. Рой Кийн напусна поста на асистент мениджър в Астън Вила, като решението влиза в сила още от днес. Бившият халф на Манчестър Юнайтед не ус...

28 ноември | 11:49
0 коментара
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Кийн наби фен

Кийн наби фен

Кийн наби фен в Шотландия. Инцидентът е станал пред хотела в град Глазгоу, където са отседнали ирландските национали преди квалификацията между двете...

13 ноември | 18:40
0 коментара
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Рой Кийн отказа на Селтик

Рой Кийн отказа на Селтик

Глазгоу. Рой Кийн ще остане асистент на Мартин О'Нийл в националния отбор на Република Ирландия. Така Кийн е отхвърлил възможността да поеме Селтик, к...

02 юни | 15:31
0 коментара
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