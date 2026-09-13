Въпреки успеха. Рой Кийн се заяде за Манчестър Юнайтед
Но и изказа сериозни аргументи
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Но и изказа сериозни аргументи
Въпреки двете впечатляващи победи
Легенда от „Олд Трафорд“ отписа Аморим и Флечър и посочи ясен фаворит
В събота Сити загуби с 0:4 срещу Тотнъм като домакин и допусна пето поредно поражение във всички турнири
Рой Кийн с бой. Уейд Барет, който е колега на българския кечист в Световната федерация (WWE), се изгаври с легендата на "Ман Юн". "Ако Рой си го търси...
Бирмингам. Рой Кийн напусна поста на асистент мениджър в Астън Вила, като решението влиза в сила още от днес. Бившият халф на Манчестър Юнайтед не ус...
Кийн наби фен в Шотландия. Инцидентът е станал пред хотела в град Глазгоу, където са отседнали ирландските национали преди квалификацията между двете...
Бирмингам. Рой Кийн официално бе обявен за помощник треньор на Пол Ламбърт в Астън Вила. Още в края на миналия сезон бившият полузащитник на Манчестъ...
Бирмингам. Помощник треньорът в националния тим на Република Ирландия Рой Кийн води преговори да стане на асистент на Пол Ламбърт в Астън Вила. Според...
Глазгоу. Рой Кийн ще остане асистент на Мартин О'Нийл в националния отбор на Република Ирландия. Така Кийн е отхвърлил възможността да поеме Селтик, к...
Дъблин. Селтик води преговори с Рой Кийн относно възможността да поеме треньорския пост. Новината потвърди националният селекционер на Република Ирлан...