Мълния от Острова! Това ли е новият треньор на Манчестър Юнайтед?

Легендата на Манчестър Юнайтед Рой Кийн публично заяви, че вижда Еди Хау като най-подходящия човек да поеме мениджърския пост в Манчестър Юнайтед, вместо спрягания Рубен Аморим. Според бившия капитан на „червените дяволи“ клубът има нужда от уравновесен и опитен треньор, способен да държи под контрол съблекалнята в един от най-големите отбори в света.

„Аз бих се насочил към Еди Хау. Харесвам го и ми допада това, което направи в Нюкасъл. Той вече натрупа опит, а отборът му играе добър футбол. Да, Хау има критици, но се справя добре. Водил е 700-800 мача, въпреки че все още е млад. От него лъха спокойствие и точно това е нужно на Манчестър Юнайтед“, заяви Кийн пред Sky Sports.

Той подчерта, че през последните години през клуба са минали твърде много емоционални треньори, докато ситуацията изисква стабилна и хладнокръвна фигура. „Хау свърши отлична работа в Нюкасъл – класира отбора в Шампионската лига и дори спечели трофей. Аз лично бих бил радостен, ако той заеме мениджърския пост в Юнайтед“, допълни бившият полузащитник.

В момента Манчестър Юнайтед е воден от временния треньор Дарън Флечър, който започна с равенство 2:2 срещу Бърнли. Паралелно с това се появиха и спекулации, че до края на сезона отборът може отново да бъде поверен на Оле Гунар Солскяер.

„Дали мисля, че Флеч е човекът за поста? Абсолютно не. Той ще ръководи отбора за няколко седмици или месеца и ще запише няколко победи. Желая им успех, ако решат да върнат Оле. И на него също. Но Юнайтед се нуждае от топ мениджър със силно влияние в съблекалнята“, заяви категорично Рой Кийн.

