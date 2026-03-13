АЕК Атина с гръмка победа в Лигата на конференциите

АЕК Атина направи огромна крачка към четвъртфиналите в Лигата на конференциите, след като разгроми словенския Целие с 4:0 в първия мач от осминафиналите. Гръцкият тим реши изхода от срещата още през първото полувреме и на практика превърна реванша в формалност.

Нападателят Барнабаш Варга откри резултата още в третата минута и даде ранен аванс на домакините. До почивката АЕК увеличи преднината си чрез Мият Гачинович и Абубакари Койта, които също се разписаха. През втората част защитникът Ароле Мукуди оформи крайното 4:0 и окончателно подпечата убедителния успех на гръцкия тим.

Българският защитник на АЕК Мартин Георгиев остана на резервната скамейка и не се появи в игра.

Във Флоренция Фиорентина постигна трудна победа с 2:1 срещу полския Ракув. Срещата на „Стадио Артемио Франки“ предложи драматичен развой, като победителят бе решен в последните секунди.

Ракув поведе в началото на второто полувреме чрез Джонатан Бринас, но домакините бързо възстановиха равенството с гол на Шер Н'Дур. Крайният успех за „виолетовите“ донесе Алберт Гудмундсон, който реализира дузпа в третата минута на добавеното време.

Двубоят във Флоренция беше ръководен от българска съдийска бригада начело с главния арбитър Георги Кабаков.

В други първи срещи от осминафиналите на турнира Сигма Оломоуц-Майнц и Кристъл Палас-АЕК Ларнака завършиха без голове. Реваншите ще се играят след седмица.

Първи осминафинални срещи в турнира Лига на конференциите:

АЗ Алкмаар - Спарта Прага - 2:1

Лех Познан - Шахтьор Донецк - 1:3

Риека - Страсбург - 1:2

Самсунспор - Райо Валекано - 1:3

Кристъл Палас - АЕК Ларнака - 0:0

Сигма Оломуц - Майнц - 0:0

Фиорентина - Ракув - 2:1

Целие - АЕК - 0:4

