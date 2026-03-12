Огромна драма с легендарен спортист! Откараха го в болница

Великият ски бягач Йоханес Клаебо падна при сблъсък между четирима души по време на полуфиналите в спринта за мъже на Световната купа по ски бягане в Драмен и пропусна да вземе победа пред домашните си фенове в Норвегия. Той беше изправен и внимателно тръгна към финалната линия, държейки се за главата след падането, в което беше въвлечен от Бен Огдън, който събори още трима състезатели, предава БНР. Норвежецът Ансгар Евенсен, спечели първа победа в Световната купа, и шведката Йона Сундлинг триумфира при жените във вълнуващи спринт финали по улиците на южния норвежки град, докато се спускаше здрач.

Традиционното събитие в класически стил, с фенове, наредени по трасето на изкуствения сняг, трябваше да стане още по-специално от появата на Клаебо - след като той намекна, че може да се наложи да пропусне състезанието поради здравословни проблеми. Легендарният ски-бегач, който спечели всичките шест златни медала в Милано/Кортина миналия месец, за да стане най-добрият зимен олимпиец за всички времена, вече си осигури шеста титла в общото класиране от Световната купа и лесно спечели четвъртфинала си. Но след това последва драма, като при падането Клаебо получи травми и бе откаран в болница, като най-вероятно това ще сложи край на сезона му.

