Видяха дългата ръка на Путин зад действията на Иран

Видяха дългата ръка на Путин зад действията на Иран
13 мар 26 | 7:23
Иван Ангелов

Британският министър на отбраната Джон Хийли заяви, че зад част от военните тактики, използвани от Иран при атаки с дронове в Близкия изток, вероятно стои влияние от Русия. Изказването му идва след поредна нощ на напрежение в региона, при която безпилотни летателни апарати атакуваха военна база край Ербил в Северен Ирак, използвана от западни сили, предаде БНР.

Хийли направи коментара си след брифинг във военния команден център на Обединеното кралство в Нортууд, в северозападната част на Лондон. Британски военни анализатори са го информирали, че оператори на дронове от Иран и свързани с него групировки все по-често използват тактики, сходни с тези, които руските сили прилагат във войната срещу Украйна.

Според британските военни през последните седмици Иран е изстрелял повече от 2000 безпилотни апарата тип "Шахед" в региона. Тези дронове с голям обсег са добре познати от конфликта в Украйна, където Русия ги използва активно за атаки срещу инфраструктура и военни цели.

Началникът на съвместните операции на британските въоръжени сили генерал-лейтенант Ник Пери е обяснил пред министъра, че има индикации за предаване на тактически знания между Москва и Техеран. По думите му операторите на иранските дронове вече използват различен стил на управление, като насочват апаратите на значително по-ниска височина. Това ги прави по-трудни за засичане и по-ефективни при поразяване на цели.

По време на атаката срещу базата в Ербил британските сили са успели да свалят два от дроновете. Няма данни за пострадали британски военнослужещи, но според информация от американската страна няколко американски войници са били ранени.

След брифинга Хийли коментира пред журналисти, че според него ролята на Москва в подобни тактики не е изненадваща. "Мисля, че никой няма да се изненада, ако кажа, че дългата ръка на Путин стои зад някои от тактиките, които виждаме при тези атаки", заяви британският министър на отбраната.

Той добави, че настоящата ситуация на енергийния пазар също работи в полза на Русия. Според него рязкото поскъпване на петрола създава допълнителни приходи за Москва, които могат да подпомогнат финансирането на войната в Украйна.

"Единственият световен лидер, който реално печели от високите цени на петрола в момента, е Владимир Путин, защото това означава повече средства за неговата брутална война в Украйна", посочи още Хийли.

Иван Ангелов

Дедо Чочко
преди 1 час

Нали Украйна прати специалисти на терен,какво не им харесва.

JJIvanov douser
преди 1 час

JJIvanov
преди 1 час

JJIvanov
преди 1 час

