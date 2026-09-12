България няма да влиза в антидрон проекта на НАТО за 40 млрд. долара
Димитър Стоянов предупреди, че дублирането на способности ще разпилее ограничения ресурс за отбрана
Следете всички новини, анализи и коментари за Министър На Отбраната. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Димитър Стоянов предупреди, че дублирането на способности ще разпилее ограничения ресурс за отбрана
Цената им скочи, но ще плащаме по-малко за боеприпас
Пресконференцията е на 9 юни
Организация на обединените нации призова за международна реакция
Тактиките на Техеран напомнят методите, използвани от Москва
Общ заем за 90 млрд. евро е договорен, но ролята на София буди въпроси
Той символизира посоката на България към НАТО
Представи го министърът на отбраната на Израел
Ли Шанфу не се появи и на тържествата за прием в чест на главния национален празник
Вече има опити за атака на групировката "Хизбула"
Той остана министър на отбраната в кабинетите на трима премиери
Делото е срещу бившия вонен министър Николай Ненчев по повод негови публикации
Има остра нужда от спасителни екипи, които да търсят затрупани хора
Турция заяви по-рано днес, че анулира планирана визита на шведския министър на отбраната
България не разполага с толкова излишно оръжие, което да бъде предоставено на Украйна, каза Димитър Стоянов
Има разследващи органи, които трябва да си свършат работата
Стоянов коментира и заповедта, която засяга употребата на наркотици и алкохол
Не желая аз да бъда министърът на отбраната, който ще снеме това дежурство
Министърът на отбрана на Израел Моше Яалон подаде оставка. Той напуска кабинета след неразбирателство с Бенямин Нетаняху. Яалон се оттегля, след като...
С огромно спокойствие приемам слуховете за моята смяна, увери той „Готови сме във всеки един момент да защитим териториалната цялост и да окажем пълн...