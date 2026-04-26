Една държава се тресе! Джихадисти убиха военен министър

Министърът на отбраната на Мали Садио Камара е бил убит при вчерашните координирани атаки на свързани с „Ал Каида“ джихадисти, съюзили се с туарегски бунтовници, съобщиха световните агенции, позовавайки се на негови роднини и представители на правителството. Камара е загинал при нападението срещу гарнизонния град Кати в покрайнините на Бамако, предава БТА.

По данни на Ройтерс в Кати и днес се е чувала продължителна стрелба, което подсказва, че боевете не са стихнали напълно, въпреки твърденията на армията, че контролът е възстановен.

Свързаните с „Ал Каида“ джихадисти и техни съюзници туареги поеха отговорност за нападенията край Бамако, в златодобивни райони и в северната част на страната, определяни като едни от най-кръвопролитните удари срещу малийската власт досега.

Организация на обединените нации призова за международна реакция, а генералният секретар Антонио Гутериш осъди категорично ескалацията на насилието в западноафриканския регион Сахел.

