Хакан Фидан е на официално посещение в България

Турският външен министър Хакан Фидан пристигна на официално посещение в България. В рамките на визитата той участва в тържественото събитие на Висшия ислямски институт в София.

Посещението му се разглежда като част от по-широкия диалог между България и Турция, който обхваща както културно-религиозни връзки, така и въпроси, свързани с регионалното сътрудничество.

Очаква се в рамките на визитата Фидан да проведе и ключови срещи с представители на българското правителство, както и с бизнес среди. Сред основните теми вероятно ще бъдат икономическото партньорство, инвестициите и двустранното сътрудничество в различни сектори.

Посещението му идва на фона на засилен дипломатически диалог между двете страни и подчертава стремежа за поддържане на активни отношения в региона.

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