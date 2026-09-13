Американските самолети пристигат в „Безмер“ в петък
САЩ планират да разположат самолети цистерни, военнослужещи, оръжие, боеприпаси и летищно оборудване
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САЩ планират да разположат самолети цистерни, военнослужещи, оръжие, боеприпаси и летищно оборудване
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