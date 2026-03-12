Пореден ден на войната. Ескалация в Иран след дронови атаки в столицата

Контролни пунктове на силите за сигурност в иранската столица Техеран бяха атакувани с дронове, като при ударите са загинали най-малко 10 души. Това съобщи полуофициалната агенция Фарс, която е близка до Корпуса на гвардейците на Ислямската революция. Атаката бележи първия подобен удар срещу контролни пунктове в столицата от началото на ескалацията на конфликта. Други ирански медии също потвърдиха информацията.

По време на нападенията в града се чувала стрелба, докато в същото време Техеран е бил подложен на продължителни въздушни удари. Стрелбата изглежда е идвала от самите контролни пунктове, които често се охраняват от доброволци от милицията Басидж, част от структурите на Революционната гвардия, както и от служители на иранската полиция.

Засега не е ясно какъв тип дронове са били използвани при атаката. Според анализатори САЩ използва в конфликта модифицирана версия на иранския дрон „Шахед“.

Израел и Централното командване на въоръжените сили на САЩ не са отговорили веднага на запитвания дали стоят зад нападенията, съобщава Асошиейтед прес.

Според наблюдатели подобни атаки, ако се засилят, могат да окажат натиск върху силите за сигурност, които се използват за потушаване на протести в Иран. Вашингтон вече заяви, че се надява иранското общество в даден момент да свали теократичния режим в страната.

Междувременно новият върховен лидер на Иран аятолах Моджтаба Хаменей все още не се е появил публично.

Иранският президент Пезешкиан даде сигнал, че Техеран е готов да обсъжда край на войната, но поставя конкретни условия. В публикация онлайн той заяви, че Иран очаква международно признаване на „законните права“ на страната, изплащане на компенсации и международни гаранции срещу бъдещи нападения.

