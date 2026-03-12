Американски генерал, свързван с НЛО, изчезна безследно

Пенсиониран генерал-майор от Военновъздушните сили на САЩ е в неизвестност от близо две седмици. ФБР се включи в издирването. Властите в щата Ню Мексико призовават обществеността за съдействие при откриването му, съобщиха от шерифската служба на окръг Берналило.

Изчезналият е Нийл Маккасланд - високопоставен военен, който в миналото е командвал Изследователската лаборатория на ВВС във военновъздушната база Райт-Патерсън. Базата от десетилетия е обект на конспиративни теории, свързани с предполагаеми извънземни отломки от инцидента в Розуел, въпреки официалните отричания на американските ВВС.

След подаването на сигнала властите започнаха мащабна операция по издирването - извършени са претърсвания в квартала, проведени са десетки интервюта, а над 600 домакинства в района са били потърсени за информация.

По данни на шерифската служба Маккасланд е запален любител на активностите на открито - често ходи на туризъм, тича и кара колело в Североизточните възвишения на Албакърки и подножието на планините Сандия.

Според BBC той е заемал ключови позиции в американските военни структури. Маккасланд е завършил Военновъздушната академия на САЩ, Масачузетския технологичен институт и школата „Джон Ф. Кенеди“ към Харвард. В кариерата си е бил главен инженер на програмата за глобална позиционираща система (GPS) на Пентагона, директор на програмата за космически лазерни системи и ръководител на специални проекти.

След пенсионирането си той работи за компанията To The Stars, Inc., съоснована от музиканта Том Делонг от Blink-182, която изследва информация за неидентифицирани въздушни явления (UAP).

Изчезването му идва дни след като президентът Доналд Тръмп обяви в социалната мрежа Truth, че нарежда на Пентагона и федералните агенции да разсекретят документи, свързани с НЛО и извънземен живот, отбелязва CNN, предава glasnew.bg.

„Надявам се и се моля това да не е пореден случай, в който бивш високопоставен военен офицер е бил целенасочено атакуван, и той скоро да бъде намерен невредим и здрав, в името на него самия и на неговите близки. Независимо дали изчезването му е свързано с някакво участие в изследвания на НЛО, предпочитам да дам на правоохранителните органи необходимото време, за да си свършат работата, преди да спекулирам“, каза пред репортери Луис Елизондо, бивш служител от разузнаването на Министерството на отбраната, който сега се застъпва за разкриването на класифицирана информация за НЛО.

Съпругата му Сюзън Маккасланд Уилкерсън също отхвърли спекулациите за връзка с НЛО. Тя подчерта, че той няма „специални познания за извънземни тела или отломки от Розуел“, както и че не страда от деменция и не е бил дезориентиран.

От шерифската служба заявиха, че засега няма доказателства за престъпление, но разследването продължава и се разглеждат всички възможни версии.

