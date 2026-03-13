Драматичен инцидент! Американски военен самолет падна в Ирак

Американски военен самолет за въздушно зареждане KC-135 Stratotanker се е разбил в западната част на Ирак по време на операцията на САЩ срещу Иран, съобщиха от американското Централно командване. Военните подчертаха, че инцидентът не е причинен нито от вражески огън, нито от огън на съюзнически сили.

Катастрофата е станала в четвъртък във въздушно пространство, контролирано от съюзническите сили, по време на операция „Епична ярост“ – името, което Пентагонът използва за настоящите си действия срещу Иран. По данни на американските военни в инцидента са участвали два самолета.

„Един от самолетите се разби в западен Ирак, а вторият успя да се приземи безопасно. Инцидентът не е резултат от вражески или приятелски огън“, се казва в съобщение на Централното командване на САЩ.

По информация на американски служител, цитирана от телевизия Си Ен Ен, на борда на разбилия се самолет е имало най-малко петима членове на екипажа. Вторият самолет, който също е бил от типа KC-135, е кацнал успешно.

До момента американските военни не съобщават дали има загинали или ранени военнослужещи. В района са изпратени спасителни екипи, които продължават операция по издирване и оказване на помощ.

От Централното командване заявиха, че повече информация ще бъде оповестена, когато бъдат изяснени всички обстоятелства около инцидента. Военните призоваха за търпение, докато се събират допълнителни данни, за да бъде предоставена ясна информация и на семействата на участващите военнослужещи.

