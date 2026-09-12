Веласкес призна болката, но защити Левски след тежкия удар
Треньорът прие превъзходството на АЕК, Око-Флекс говори за един от най-болезнените моменти в кариерата си, а капитанът благодари на феновете
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Треньорът прие превъзходството на АЕК, Око-Флекс говори за един от най-болезнените моменти в кариерата си, а капитанът благодари на феновете
"Сините" паднаха с 4:0 срещу АЕК Атина в реванша от плейофите на ШЛ
Над 1500 левскари ще бъдат зад отбора на „АЕК Арена“, а Хулио Веласкес предупреди: „Ако излезем със страх, 100% ще загубим“
Говори Петър Петров
Шапки долу пред българите, пишат чуждите медии
До края на срещата играта се накъса и гол така и не падна
АЕК идва като шампион на Гърция, но националният стадион ще се превърне в дом на десетки хиляди левскари
Мачът е утре от 22 часа на националния стадион „Васил Левски“
Целие бе разгромен с 4:0, Фиорентина реши мача с Ракув в добавеното време
Мартин Георгиев влиза в проекта на един от най-богатите собственици в гръцкия футбол
Гръцкият тим обърна Университатя Крайова с 3:2 в добавеното време
Атина. Сблъсъци между хулигани и полиция станаха причината да бъде прекъснат мачът междъ АЕК Атина и "Панатинайкос". В неделя, най-сериозните инциде...