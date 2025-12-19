Инфарктен обрат вкара АЕК Атина в топ 3 на Лигата на конференциите

Драматичен домакински успех с 3:2 над Университатя Крайова класира АЕК Атина в топ 3 в крайното подреждане на основната схема на Лигата на конференциите. Гръцкият тим бе извън първите осем до края на редовното време, когато изоставаше с 1:2, но попадения на Кутеса и Лука Йович в добавеното време донесоха пълен обрат.

За румънците развръзката се оказа пагубна, тъй като те отпаднаха от надпреварата, след като бяха само на секунди от място в плейофите. От победата на АЕК най-доволен трябва да бъде съставът на Сигма Оломоуц, който зае последната 24-та позиция, въпреки загубата си с 1:2 от Лех Познан.

Страсбург вече си бе осигурил класирането преди този кръг, но след победа с 2:1 над Брейдаблик завърши на първо място в крайното класиране. Ракув спечели с 1:0 гостуването си на Омония и също намери място в топ 8, докато Спарта (Прага) нямаше сериозни проблеми срещу Абърдийн и си осигури директно класиране за осминафиналите.

Място сред най-добрите в тази фаза намериха още Райо Валекано, Шахтьор (Донецк), Майнц и АЕК Ларнака. Изненадата на кръга дойде от Кристъл Палас, който завърши 2:2 у дома срещу Купс Куопио и по този начин лондончани останаха извън топ 8, като ще търсят продължаване напред чрез плейофите.

Същата съдба сполетя и Фиорентина, след като италианците продължиха слабата си серия и отстъпиха с 0:1 при гостуването си на Лозана. Българският национален вратар Димитър Митов и Абърдийн също приключиха участието си в турнира с нова загуба, след като шотландците паднаха с 0:3 при визитата си на Спарта (Прага) и завършиха на предпоследно място, като Митов отново започна като титуляр.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com