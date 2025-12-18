Боримиров: Целта ни е титлата в първенството

Изпълнителният директор на Левски Даниел Боримиров даде коментар след жребия за четвъртфиналите за Купа на България. Тегленето определи, че отборът на Хулио Веласкес ще се изправи срещу Лудогорец. Боримиров сподели, че целта на "сините" е титлата в първенството.

"Предстои ни тежък мач. Още повече, че трябва да пътуваме до Разград. Ако искаме да спечелим Купата, трябва да побеждаваме във всеки един мач. Ще гоним и двата трофея.

Каквото ни се е паднало, това е. Ние ще подходим доста сериозно във всяко едно отношение. Ще се постараем да бъдем в добро състояние и да покажем най-доброто, на което сме способни.

Титлата е приоритет за Левски. Мисля, че трябва да бъдем по-ефективни в завършващата фаза. През този полусезон имахме доста пропуски, но пък сме с най-резултатното нападение. Хубавото е, че създаваме положения, но по-хубаво ще бъде да завършват с успех", заяви Боримиров.

