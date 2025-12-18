Манчестър Сити и Нюкасъл си уредиха полуфинал за Купата на Лигата

Манчестър Сити се класира за полуфиналите на Карабао Къп, или Купата на Лигата в Англия, след победа с 2:0 над Брентфорд в четвъртфинален двубой на „Етихад Стейдиъм“. Без да влага пълния си потенциал, отборът на Пеп Гуардиола контролираше срещата и стигна до успеха с красив гол на Раян Шерки в 32-ата минута и попадение на Савиньо в 67-ата, дошло след рикошет. Така „гражданите“ записаха шеста поредна победа във всички турнири, докато „пчеличките“ удължиха серията си без успех до четири мача.

Нюкасъл продължи защитата на трофея и също си осигури място сред последните четири, след като победи Фулъм с 2:1 на „Сейнт Джеймсис Парк“. Йоан Уиса откри резултата още в 10-ата минута с първия си гол за „свраките“, но Саша Лукич бързо изравни в 16-ата. Домакините доминираха през по-голямата част от мача, но стигнаха до победното попадение едва в добавеното време, когато Люис Майли донесе радост на трибуните.

Веднага след края на срещата бе изтеглен и жребият за полуфиналите, които ще се играят в две срещи на разменено гостуване. Челси ще срещне победителя от сблъсъка Арсенал-Кристъл Палас идния вторник, а Нюкасъл ще се изправи срещу Манчестър Сити в най-интригуващата двойка от финалната четворка.

