Пламен Андреев и Сантандер изхвърлиха Виляреал от Купата

Расинг Сантандер с Пламен Андреев в състава си поднесе една от големите изненади в 1/16-финалите за Купата на краля, след като отстрани Виляреал с победа 2:1. Младежкият национал на България започна като титуляр и се представи стабилно, за което получи високи оценки за изявите си под рамката на вратата.

Големият герой за тима от Сантандер бе Хуан Арана, който реализира и двете попадения за своя отбор. В края на срещата, в 86-ата минута, Айози Перес успя да върне един гол за Виляреал, но това не бе достатъчно, за да спаси отбора от елиминация, като това остана единственото попадение, което Пламен Андреев допусна в мача.

Друг представител на Ла Лига-Леванте също отпадна от надпреварата, след като загуби с 0:1 при гостуването си на Културал Леонеса. Единственото попадение в срещата бе отбелязано още в 12-ата минута от Рафаел Тресако, което се оказа достатъчно за класирането на домакините напред в турнира.

