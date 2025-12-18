ПАОК победи, но съдбата не се усмихна на Десподов

Българският национал Кирил Десподов започна като титуляр при победата на ПАОК Солун с 4:1 над втородивизионния Марко в мач от петия кръг на Купата на Гърция. Убедителният резултат обаче се оказа недостатъчен за солунския тим, който не успя да измести Волос от седмото място в класирането и така пропусна възможността да си осигури по-благоприятен жребий за следващата фаза на турнира.

Заради това ПАОК ще трябва да премине през плейофен двубой с Атромитос, а при успех там го очаква сблъсък с Олимпиакос на четвъртфиналите. Десподов, който е капитан на националния отбор на България, остана на терена почти през целия мач и бе заменен едва в добавеното време.

Големият герой за ПАОК бе младата звезда на гръцкия футбол Йоанис Константелиас, който отбеляза два гола. Останалите попадения бяха дело на Анестис Миту и Мади Камара, с което солунци си осигуриха комфортен успех срещу по-слабия си съперник.

В 87-ата минута Кирил Десподов също имаше отлична възможност да се разпише, но ударът му бе спасен от вратаря Сафарикас, който предотврати пето попадение във вратата на Марко.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com