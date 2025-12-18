Мбапе гони рекорда на Роналдо, Реал са напред за Купата

Отборите на Реал Мадрид, Атлетико Мадрид и Алавес се класираха за осминафиналите в турнира за Купата на краля, след като преминаха през напрегнати и на моменти драматични двубои в 1/16-финалната фаза.

Мбапе приближи рекорда на Роналдо

Килиан Мбапе изведе Реал Мадрид до победа с 3-2 при гостуването на третодивизионния Талавера, като отбеляза два гола и се доближи на едно попадение от рекорда на Кристиано Роналдо за най-много голове в една календарна година с екипа на „белите“. Френският нападател реализира от дузпа в 41-ата минута и от игра в 88-ата, а между тях автогол на Мануел Фарандо донесе второто попадение за мадридчани.

С общо 56 гола във всички турнири през 2025 година Мбапе вече диша във врата на постижението на Роналдо от 59 попадения през 2013 година. С оставащ мач срещу Севиля в Ла Лига на „Сантяго Бернабеу“ френската звезда има реален шанс да изпревари португалеца.

Натиск, спорна дузпа и късни голове

Пред близо 4000 шумни фенове в Кастилия-Ла Манча Реал доминираше в началото на срещата, като Мбапе комбинираше добре с младите таланти Ендрик, Арда Гюлер и Гонсало Гарсия. Вратарят на Талавера Хайме Гонсалес обаче дълго време държеше домакините в мача.

В 39-ата минута удар с глава на Фран Гарсия бе изчистен от голлинията от Алваро Лопес, а секунди по-късно съдията Гийермо Куадра отсъди дузпа за игра с ръка на Маркос Морено. При липсата на ВАР до осминафиналите решението остана, а Мбапе не сгреши. Малко преди почивката нов удар на французина рикошира във Фарандо и донесе аванс от 2-0 за Реал.

Талавера се върна, но Реал устоя

Талавера върна интригата в 80-ата минута чрез Науел Аройо след бърза контраатака, а в 88-ата грешка на вратаря на домакините позволи на Мбапе да направи 3-1. Домакините обаче отново намалиха в добавеното време чрез Гонсало Ди Ренсо, след като Исая Наваро уцели греда. В последните секунди Андрий Лунин спаси Реал с решаваща намеса и класира отбора напред.

Гризман води Атлетико в нервен мач

В друг двубой от 1/16-финалите Антоан Гризман поведе Атлетико Мадрид към победа с 3-2 като гост на четвъртодивизионния Атлетико Балеарес. Французинът откри резултата в 16-ата минута, а четири минути по-късно Джакомо Распадори удвои.

Балеарес върна едно попадение чрез Херардо Боне, но втори гол на Гризман в 72-ата минута изглеждаше решаващ. Хауме Товар пропусна дузпа за домакините в 80-ата минута, преди Мухамаду Кейта да реализира от бялата точка в 90-ата и да направи финалните минути изключително напрегнати за тима на Диего Симеоне.

Алавес елиминира Севиля

Алавес също си осигури място в осминафиналите, след като победи Севиля с 1-0 у дома. Единственото попадение в срещата бе отбелязано от Карлос Висенте в 79-ата минута от дузпа, което се оказа достатъчно за продължаването на тима в турнира.

Така Реал Мадрид, Атлетико Мадрид и Алавес запазиха представителството на Ла Лига в следващата фаза на Купата на краля, като вниманието вече е насочено към жребия за осминафиналите и евентуалните големи сблъсъци.

