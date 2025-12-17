Нов шеф в ЦСКА

ЦСКА е назначил човек, който ще ръководи процесите на новия стадион „Българска армия“. Въпросният кадър вече е на работа в клуба, като следи изкъсо дейностите по изграждането на червения дом.

Неговите задължения ще са свързани с менажирането на всички активности и помещения на съоръжението. По непотвърдена информация, става въпрос за специалист, който е имал пряк досег със стадиона на Ференцварош – „Групама Арена“. Както е известно, проектът за „Армията“, в огромна степен, съвпада с бижуто в Будапеща.

В последните две години на няколко пъти бившият изпълнителен директор Филип Филипов и техническият шеф Михаил Александров пътуваха до дома на Фради, за да заимстват опит и идеи, които да приложат в новия стадион на ЦСКА.

Плановете са „Българска армия“ да отвори врати в началото на сезон 2026/27, пише "Тема Спорт".

