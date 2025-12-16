Барса вади значителна сума за важен трансфер

Барселона следи сериозно Алесандро Бастони от Интер, твърди испанският вестник Sport.

Каталунците са впечатлени от 26-годишния защитник още от миналия сезон, в който Бастони се открои с лидерските си качества в отбрана.

Каталунският гранд се е свързал и с агентите му, за да обсъди евентуален трансфер.

Италианецът обаче има договор до 2028 година и ще е необходима значителна сума, която да изкуши шефовете на Интер да обмислят продажбата му, пише gol.bg.

Досега двете имена, които засега са най-силно свързвани с Барселона, са Марк Геху от Кристъл Палас и Нико Шлотербек от Борусия Дортмунд.

