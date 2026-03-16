Задава се рекорден трансфер в родния футбол

Италианският колос Милан е поредният силен европейски отбор, който включи звездата на Лудогорец Петар Станич в списъка си с набелязани за привличане футболисти. Съгледвач от агенция, която си сътрудничи с росонерите и Аталанта в наблюдаването на млади и перспективни играчи, присъства на „Хювефарма Арена“ за съботния двубой между разградчани и ЦСКА. Той е останал доволен от видяното, като 24-годишният сърбин се отличи с добро представяне и гол в мрежата на Лапухов.

Лудогорец е поставил внушителна цена от 10 милиона евро на водещия си футболист, който продължава да е и лидер сред голмайсторите в Лига Европа със 7 попадения (б.а. – с толкова е и Игор Жезус от Нотингам Форест). Сред проявяващите сериозен апетит към него са испанските Бетис и Севиля. Станич се превръща в поредната „златна кокошка“ за Лудогорец, като евентуален негов трансфер може да бие рекорда на Игор Тиаго, който бе продаден на Брюж за 11 милиона евро през лятото на 2023 г.

Допълнителен плюс при сделка за Петар Станич е, че сърбинът има и паспорт от ЕС – хърватски. Известно е колко силни са сръбските агенти и как се котират техните футболисти в Европа. Договорът на атакуващия халф с Лудогорец е до юни 2028 г. Той бе привлечен миналото лято от сръбския ТСЦ Бачка Топола, като разградчани платиха за правата му 1,8 милиона евро. Станич е юноша на Цървена звезда, който обаче се отказва от него през 2023 г. и го продава на ТСЦ за 200 хиляди евро.

Евентуална сделка с Милан би била най-престижната за Лудогорец в клубната история, докато разградчани вече са имали трансферни отношения с Аталанта. През лятото на 2017-а те продадоха защитника Хосе Луис Паломино на бергамаските за над 4.5 милиона евро, пише "Тема Спорт".

