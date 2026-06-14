ФИФА гаси първия ВАР пожар на Мондиала след гола на Швейцария

ФИФА беше принудена да излезе със специално изявление още след първия сериозен спорен момент, довел до гол на Мондиала. Причината е дузпата, с която Швейцария поведе срещу Катар в мач от група B. Нарушението в наказателното поле не предизвика съмнения, но големият въпрос беше дали фаулираният Ремо Фройлер не се е намирал в положение на засада преди ситуацията. След около две минути изчакване съдията потвърди наказателния удар, а Бреел Емболо го реализира за 1:0.

Дузпа, чакане и липсваща графика

Ситуацията дойде в 16-ата минута и веднага създаде напрежение. От първоначалните повторения изглеждаше, че Фройлер може да е в нередовна позиция, но зрителите така и не получиха най-важното - телевизионна графика, която да покаже линията на засадата. Именно това превърна иначе рутинната ВАР проверка в първия голям технологичен спор на турнира.

На Мондиала се използва полуавтоматична система за засади, която трябва да отчита позициите на футболистите за секунди и да намалява възможността за спор. В този случай обаче технически проблем попречи графиката да бъде показана в ефир. Така публиката остана само с кадъра от реално време, на който Фройлер изглеждаше подозрително близо до засада, а това отвори място за съмнения и недоволство.

ФИФА: ВАР не е спирал, решението е правилно

Заради липсата на графика ФИФА публикува официално обяснение. От световната централа признаха, че е имало сериозен технически проблем, който не е позволил да бъде генерирана визуализацията на спорната ситуация, довела до дузпата за Швейцария. В същото време ФИФА подчерта, че проблемът е бил само в показването на графиката пред зрителите, а не в работата на ВАР системата.

„По време на срещата между Катар и Швейцария в Сан Франциско сериозен технически проблем не позволи да бъде генерирана графиката от спорната ситуация, довела до дузпа в полза на Швейцария. Техническият проблем бе отстранен, но работата на ВАР системата не бе нарушена в нито един момент и въпросният проблем не повлия на нейната работа. Решението в ситуацията е взето правилно и според правилата. ВАР е отчело всички позиции на играчите и нямаше данни, че атакуващият футболист е в нередовна позиция“, гласи съобщението на ФИФА.

Технологията трябваше да успокоява, но създаде ново напрежение

Парадоксът е, че именно системата, която трябва да премахва съмненията при засади, се оказа в центъра на първия спор. ФИФА настоява, че решението е било правилно, но за зрителите проблемът остана в липсата на прозрачност. Когато графиката не се появи, дори коректното отсъждане започва да изглежда непълно обяснено.

Това е особено чувствително на световно първенство, където всяко съдийско решение се гледа под лупа. При полуавтоматичните засади доверието не идва само от това, че системата работи, а и от това, че публиката вижда доказателството. В мача Катар-Швейцария точно тази видима част липсваше и затова ФИФА трябваше бързо да тушира скандала.

Швейцария изпусна победата

Спорният момент обаче не остана единствената история на мача. Швейцария имаше аванс, контрол и достатъчно положения, за да реши двубоя много преди края. Вместо това европейският тим пропусна твърде много и позволи на Катар да остане в играта до последните секунди.

Наказанието дойде в 95-ата минута, когато Катар стигна до изравняване и мачът нелогично завърши 1:1. Така Швейцария изпусна победа, която изглеждаше напълно постижима, а първият й гол ще остане запомнен не само с изпълнението на Емболо, но и с първата голяма ВАР сянка на турнира.

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