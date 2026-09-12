Избраха най-красивия гол на Мондиал 2026
От всички 308 попадения на турнира
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От всички 308 попадения на турнира
Капитанът отбеляза единствения гол, а сините пропуснаха да вземат по-солиден аванс
Капитанът вкара в добавеното време, а „орлите“ трепериха до края срещу смел Локомотив
Световната централа призна технически проблем, но настоя, че дузпата срещу Катар е отсъдена правилно
Гол номер 970 и победа с 2:0 срещу Ал Ахли доближават върха
Отборът обаче изпусна победата и важни точки в битката за върха
Предишният такъв драматичен успех на „сините“ бе на 10 септември 2016 година
Каква е причината?
Българинът влезе от пейката и спаси домакините срещу Мелбърн Сити
Сантос изпусна важни точки в битката за оцеляване
Крокодилът ни изяде с 2:0
Това каза Трент Алекзандър Арнолд
Той е едва третият играч в историята на Ливърпул с подобно постижение
Брентфорд победи Ливърпул
Исторически гол
След пет кръга ПАОК има 11 точки и остава в горната част на класирането,
Мърсисайдци оглавиха еднолично класирането с актив от девет точки
Събитието има екологична и символична стойност
Председателят на НС изпрати адрес до семейството на футболната легенда
Василев, който е национал на САЩ, се разписа във важен мач