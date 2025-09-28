Гол на Десподов не спаси ПАОК

Кирил Десподов отбеляза гол за ПАОК при зрелищното равенство 3:3 като гост на Астерас в мач от петия кръг на гръцкото първенство. Българският национал бе точен от дузпа в 21-ата минута, когато изравни резултата на 1:1, след като домакините поведоха чрез Федерико Македа.

Само пет минути по-късно Янис Константелиас донесе аванс на „двуглавите орли“, а в 34-ата минута Фьодор Чалов реализира втора дузпа за ПАОК и направи резултата 3:1. В добавеното време на първата част обаче Николас Джоякини върна надеждите на Астерас – 2:3.

През второто полувреме гостите контролираха срещата, но не успяха да решат мача. В 70-ата минута Десподов бе заменен от Лука Иванушец, а само няколко минути след това Джоякини отново се разписа и донесе точката за Астерас – 3:3.

В края на мача домакините останаха с човек по-малко, след като Константинос Помонис получи червен картон заради реплики към съдията.

След пет кръга ПАОК има 11 точки и остава в горната част на класирането, докато Астерас записа едва втората си точка от началото на сезона.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com