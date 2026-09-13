Неприятна новина за Кирил Десподов
Пореден проблем за румънския треньор на ПАОК
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Пореден проблем за румънския треньор на ПАОК
Българинът игра силно, но ПАОК стигна до 1:1 чак в добавеното време
Българинът бе точен от дузпа за 3:0, а тимът от Солун спечели убедително срещу АЕЛ Лариса
Българският капитан блесна при успеха с 3:0 над Волос и затвърди лидерството на отбора в гръцката Суперлига
Капитанът на български национален отбор блести в Европа
В настоящия състав на ПАОК още девет футболисти могат да се похвалят със 100 или повече участия
Отборът на Абърдийн с българина Димитър Митов на вратата загуби с 2:3 от Шахтьор Донецк
Начело в класирането в шампионата на Гърция е Олимпиакос с 13 точки
След пет кръга ПАОК има 11 точки и остава в горната част на класирането,
До края на мача ПАОК вкара още два гола чрез Георгиос Гякумакис и Димитриос Пелкас
Българският национал лекуваше контузия
Какво съобщиха от клуба
Капитанът на българския национален отбор бе в стартовия състав на шампионите
Обрат за отбора след три загуби
Глоби за целия отбор заради слаби резултати
ПАОК стана шампион на Гърция
След драматична победа над Панатинайкос
Това е общо четвърти приз за него
Нов силен мач на нашия национал
"Панатинайкос" отстрани тима от Солун на полуфиналите от