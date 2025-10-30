Точно попадение на Десподов при супер победа на ПАОК

Капитанът на българския национален отбор Кирил Десподов продължи силното си представяне с екипа на ПАОК, като вкара гол за победата на тима с 4:1 над АЕЛ Лариса в мач от третия кръг на основната фаза на Купата на Гърция. Българинът бе точен от дузпа в 17-ата минута и затвърди добрата си форма след трансфера в Солун.

Бърз старт и решен мач още преди почивката

Още в началото ПАОК показа класа и реши изхода на срещата за по-малко от половин час. Лука Иванушец и Янис Константелиас дадоха преднина на домакините, а Десподов покачи на 3:0 от бялата точка. Малко след това Анестис Миту направи резултата 4:0, с което интригата приключи още до почивката.

Спокойно второ полувреме и младежки дебют

След почивката темпото спадна, а треньорът Разван Луческу извърши тройна смяна, като извади Десподов в 60-ата минута, за да даде шанс на 17-годишния Димитриос Бердос. Гостите от АЕЛ Лариса успяха да върнат почетен гол чрез Любомир Тупта в 75-ата минута, но домакините вече бяха осигурили победата. С успеха ПАОК събра 3 точки от два мача и продължава уверено напред, докато Лариса остава с една точка от три изиграни срещи.

