Арсенал оцеля срещу последния с два автогола

Лидерът във Висшата лига Арсенал преживя изненадващо труден следобед срещу последния в класирането Уулвърхямптън, но все пак стигна до драматична победа с 2:1 на „Емиратс“, дошла след два автогола на гостите.

Успехът позволи на лондончани да увеличат аванса си на върха на таблицата до 5 точки пред Манчестър Сити, който по-късно днес гостува на Кристъл Палас, докато Уулвърхямптън остава на дъното без победа от началото на сезона и с едва 2 точки.

Арсенал поведе чак в 70-ата минута, когато вратарят на гостите Сам Джонстън си отбеляза автогол, но драмата тепърва започваше. В 90-ата минута резервата Толу Арокодаре изравни и шокира домакините, а когато двубоят вървеше към равенство, нов автогол – този път на Йерсон Москера дълбоко в добавеното време – донесе измъчения, но изключително ценен успех за лидера във Висшата лига.

Първенство на Англия по футбол, мачове от 16-ия кръг на Висшата лига:

Бърнли - Фулъм - 2:3

Челси - Евертън - 2:0

Ливърпул - Брайтън - 2:0

Арсенал - Уулвърхемптън - 2:1

В неделя:

Кристъл Палас - Манчестър Сити Нотингам Форест - Тотнъм

Съндърланд - Нюкасъл

Уест Хем - Астън Вила

Брентфорд - Лийдс

В понеделник:

Манчестър Юнайтед - Борнемут

Арсенал води във временното класиране във Висшата лига с 36 точки пред Манчестър Сити с 31. Следва Астън Вила с 30 точки, Челси с 28, Кристъл Палас и Ливърпул с по 26, Манчестър Юнайтед с 25 и други.

