ПСЖ си върна върха в класирането след драматична победа

Пари Сен Жермен си върна поне временно лидерската позиция във френската Лига 1, след като победи с 3:2 последния в класирането Мец. Тимът на Луис Енрике събра 36 точки и изпревари Ланс, който остава втори с 34 и утре приема изпадналия в криза състав на Ница.

Мец-Пари Сен Жермен 2:3

В първите 30 минути гостите от Париж не успяха да отправят нито един удар към вратата, което даде надежди на домакините. В 31-ата минута обаче ПСЖ поведе, след като Гонсало Рамос засече с глава центриране на Ли Кан-Ин от ъглов удар.

След попадението шампионите бързо увеличиха аванса си. В 39-ата минута Ибрахим Мбайе се освободи по левия фланг и центрира ниско към Кантен Нджанту, който реализира първия си гол с екипа на ПСЖ. Само три минути по-късно обаче Мец върна интригата. След блокиран удар на Хабиб Диало топката попадна у Джеси Деминже, който с мигновен шут от границата на наказателното поле намали за 1:2.

След почивката ПСЖ логично потърси трети гол. Вратарят Фишер се намеси решително при удари на Рамос и Нджанту, докато Мец разчиташе на редки контраатаки. Домакините бяха близо до изравняване чрез далечен изстрел на Кофи Киуау, но Матвей Сафонов изби над гредата. Именно от последвалия корнер се стигна до бърза контра за ПСЖ, завършена от Дезире Дуе за 3:1 в 63-ата минута.

Десет минути преди края Георги Цитаишвили върна напрежението, след като комбинира с Готие Хайн и прати топката покрай Сафонов за 2:3. В оставащото време обаче нов гол не падна и Мец остана на дъното с 11 точки и четвърто поредно поражение.

Рен-Брест 3:1

В Бретанското дерби Рен се възползва от сериозни грешки в защитата на Брест и стигна до победа с 3:1. Ключова фигура в негативен план за гостите беше защитникът Кени Лала, чиито неточности доведоха до първите два гола в рамките на само една минута.

Мама Балде откри резултата за Брест в 13-ата минута, но в 24-ата Лала подари топката на йорданското крило Муса Ал Тамари, който асистира на Естебан Лепол за изравнителното 1:1. Само минута по-късно Лала сгреши отново с лош пас назад около централната линия, Ал Тамари се откъсна сам и направи пълен обрат за 2:1.

Три минути преди края Мохамед Мейте оформи крайното 3:1 след подаване на Кантен Мерлен, с което Рен затвърди успеха си, а Брест си тръгна с горчиво поражение след кошмарен мач в защита.

Срещи от 16-ия кръг на футболното първенство на Франция:

Анже - Нант - 4:1

Рен - Брест - 3:1

Мец - Пари Сен Жермен - 2:3

По-късно:

ФК Париж - Тулуза

В неделя:

Олимпик Лион - Льо Авър

Ланс - Ница

Оксер - Лил

Страсбург- Лориен

Олимпик Марсилия - Монако

Пари Сен Жермен води в класирането с 36 точки от 16 мача, пред Ланс с 34 (15) и Марсилия и Лил с по 29, Рен е на 5-о място с 29, следван от Лион с 27 и други.

