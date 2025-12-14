Рафиня реши всичко за Барселона и увеличи аванса на върха

С два гола на Рафиня през второто полувреме Барселона победи Осасуна с 2:0 в мач от 16-ия кръг на испанското първенство. Каталонците срещнаха сериозни затруднения преди почивката, но след нея стигнаха до заслужен успех благодарение на попаденията на бразилеца, който носеше капитанската лента.

С тази победа тимът на Ханзи Флик събра 43 точки и увеличи преднината си на върха до 7 пред Реал Мадрид, който обаче е с мач по-малко и ще го изиграе утре срещу Алавес.

В средата на първото полувреме Барселона стигна до гол, който беше отменен заради засада. Феран Торес прати топката в мрежата след разбъркване, но съдиите маркираха нередовна позиция. До края на първата част домакините създадоха още няколко опасни атаки, включително диагонален удар на Ламин Ямал, но резултатът остана непроменен.

След почивката каталонците продължиха да натискат. Педри първо тества вратаря на Осасуна, след което мощен удар на Ерик Гарсия премина на сантиметри от десния стълб. Феран Торес също беше близо до гола с ефектен опит със задна ножица, но топката премина покрай гредата.

В 65-ата минута и Маркъс Рашфорд пропусна добра възможност, но пет минути по-късно Барселона поведе. Рафиня напредна и с мощен удар с левия крак в долния десен ъгъл откри резултата.

Десет минути след това Ямал опита да повтори изпълнението на бразилеца, но без успех. В 86-ата минута обаче Рафиня сложи точка на спора. След центриране на Жул Кунде отдясно защитник на Осасуна изби топката към собствената си врата и бразилецът я довкара в опразнената мрежа за крайното 2:0.

Първенство на Испания по футбол, срещи от 16-ия кръг в Ла Лига:

Майорка - Елче - 3:1

Атлетико Мадрид - Валенсия - 2:1

Барселона - Осасуна - 2:0

По-късно:

Хетафе - Еспаньол

В неделя:

Севиля - Овиедо

Селта - Атлетик Билбао

Леванте - Виляреал

Алавес - Реал Мадрид

В понеделник:

Райо Валекано - Бетис

От петък:

Реал Сосиедад - Жирона - 1:2

Начело във временното класиране е Барселона с 43 точки (17 мача), пред Реал Мадрид с 36, Виляреал с 35 от 15 срещи и Атлетико Мадрид с 34 точки от 17 мача. Следват Еспаньол с 27, Бетис с 24 и други.

