Първи шампионатен мач за Пламен Андреев в Испания

Българският вратар Пламен Андреев направи официалния си дебют в испанската Втора дивизия с екипа на Расинг Сантандер. Националът започна като титуляр при домакинското равенство 1:1 срещу Леганес в мач от 18-ия кръг на първенството.

Двубоят се разви равностойно, като домакините откриха резултата в 63-ата минута чрез Андрес Мартин. Гостите от Леганес стигнаха до изравнителен гол в 83-ата минута, когато точен беше Сейдуба Сисе.

Въпреки допуснатото изравняване Расинг Сантандер остана на върха във временното класиране с 36 точки. Испанският клуб, чийто собственик е нидерландският Фейенорд, продължава стабилното си представяне в шампионата.

До момента Пламен Андреев беше записал участия за Расинг Сантандер само в два мача от турнира за Купата на краля, а срещу Леганес направи първия си старт в шампионатен двубой в Испания.

