Нов спонсор влиза в елита на италианския футбол

Wizz Air обяви ново мащабно партньорство с италианския футболен клуб от Серия А - Рома. Споразумението бележи важен момент както за авиокомпанията, така и за клуба, като обединява два силни бранда с широко международно присъствие и милиони последователи.

Партньорството има и историческо значение за Wizz Air, тъй като това е първото й официално сътрудничество с футболен клуб. Съгласно договореността авиокомпанията става основен партньор на Рома, а от 15 декември логото ѝ ще бъде позиционирано върху ръкава на екипите на играчите. Освен това Wizz Air поема ролята на официална авиокомпания на клуба, като ще осигурява полетите на първия отбор за всички домакински мачове през сезона.

„Изключително развълнувани сме да приветстваме Wizz Air в семейството на Рома“, заяви Майкъл Гандлер, главен бизнес директор на клуба. „Това партньорство обединява две организации, които поставят високи стандарти, вдъхновяват страст и имат изключително силна връзка със своите фенове. Футболът свързва хората – точно както и Wizz Air, а позиционирането на бранда върху ръкава на екипа ни бележи една нова вълнуваща глава в развитието на клуба.“

В рамките на споразумението Wizz Air ще присъства активно в широката комуникационна екосистема на Рома. Това включва позициониране по време на футболни мачове, присъствие в дигиталните канали на клуба и участие в специални инициативи, насочени към феновете. Партньорството има за цел да надгради връзката между клуба и неговите привърженици чрез допълнителни преживявания и нови възможности за ангажиране.

Известна със своята млада и модерна флотилия, водещи на пазара цени и мисията си да прави въздушните пътувания достъпни за всички, Wizz Air ще работи в тясно сътрудничество с Рома за разработването на ексклузивни оферти и пакети за пътуване. Те ще бъдат насочени към феновете на жълто-червените и ще включват специални активности през целия сезон, с цел привържениците да бъдат по-близо до отбора както на домакински срещи, така и при гостувания.

„За Wizz Air е огромна чест да си партнира с Рома – футболен клуб, който, подобно на нас, е обичан от италианците заради своята амбиция, енергия и силна връзка с общността“, каза Силвия Москера, търговски директор на Wizz Air. „Точно както футболът събира хората, така и Wizz Air свързва милиони пътници в Европа и отвъд. Да станем официалната авиокомпания на Рома е голямо признание и очакваме с нетърпение да подкрепяме отбора и на земята, и във въздуха, докато създаваме незабравими преживявания за феновете.“

Колаборацията обединява два бранда, известни със своя стремеж към растеж, лоялна аудитория и ангажимент към високи постижения. С милиони привърженици по целия свят и история, дълбоко свързана със сърцето на италианската столица, Рома продължава да развива своята глобална търговска стратегия. Чрез партньорства със световни компании клубът цели да затвърди международното си присъствие и да работи с организации, които споделят неговата визия, ценности и амбициозни цели.

