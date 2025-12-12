Мъри и Гьозтепе са №1 в Европа

Отборът на Станимир Стоилов Гьозтепе е на първо място в Европа по интересен показател. "Жълто-червените" са лидери по интензивност.

Турският отбор изпреварва четири тима от английската Висша лига, сред които Челси и Манчестър Юнайтед. В Топ 10 влизат шотландският шампион Селтик и нидерландският гранд Фейенорд.

Класацията е изготвена на база данни на CIES, като отборът на Мъри е с най-високо ускорение, най-голямо темпо, най-висока интензивност и най-много пробягана дистанция на играч за 90 минути сред всичките 31 европейски лиги.

Гьозтепе заема четвърто място в Суперлигата с 26 точки. Пред него са единствено Галатасарай, Фенербахче и Трабзонспор.

