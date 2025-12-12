Салах бяга от бурята в Ливърпул

Мохамед Салах напуска Ливърпул в момент на кипящо напрежение и серия от скандали, за да се присъедини към националния тим на Египет за Купата на африканските нации. Ход, който идва като спасителна маневра след обвинения, критики и разрив в отношенията с мениджъра Арне Слот. Докато „червените“ търсят изход от собствената си криза, техният голмайстор се насочва към Мароко, оставяйки след себе си въпросителни и разгорещен дебат още преди турнирът да е започнал.

Салак тръгва към Мароко и временно напуска напрежението на „Анфийлд“

Селекционерът на Египет Хосам Хасан официално потвърди включването на Салах в състава за Купата на Африка, като го посочи сред 28-те избрани играчи за турнира, който започва на 21 декември. Така 33-годишната звезда ще пропусне минимум два мача във Висшата лига и автоматично ще бъде извадена от центъра на скандалите, разтърсващи Ливърпул през последните седмици.

По настояване на ФИФА египтянинът ще може да играе още един двубой за „червените“ – срещу Брайтън – преди да отпътува, тъй като федерацията изисква играчите да се присъединят към националните отбори едва седмица преди старта на турнира.

Противоречията в Ливърпул – разрив със Слот и обвинения в изкупителна жертва

Салах навлезе в центъра на медийна буря след равенството с Лийдс, когато коментира, че е превърнат в изкупителна жертва за лошата форма на отбора и намекна за влошени отношения с Арне Слот. Тези твърдения поставиха под съмнение стабилността вътре в клуба.

Той беше оставен на пейката срещу Лийдс, не получи минути срещу Интер в Шампионската лига и остана извън групата в най-ключовия европейски мач на седмицата. Според британските анализатори това е първият сериозен конфликт между Салах и новия мениджър, който се опитва да наложи различна структура на играта.

Египет разчита на своя лидер в трудна група

Освен Салах, в националния тим попаднаха Омар Мармуш от Манчестър Сити и звездата на Ал-Ахли Махмуд Трезеге. Египет започва кампанията си на 22 декември срещу Зимбабве, след което се изправя срещу Република Южна Африка и Ангола.

Седемкратният шампион влиза в турнира с големи очаквания, но и с ясното съзнание, че тежестта ще падне именно върху Салах – дори в момент, в който звездата бяга от напрежението, а не се изправя срещу него.

