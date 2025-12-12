Дубай шуми! Кобрата брани честта си срещу руската машина Гасиев

Кубрат Пулев се изправя тази вечер срещу руснака Мурат Гасиев в една от най-заредените с напрежение битки през годината, защитавайки регулярната световна титла на WBA. Българският лъв се качва на ринга в Дубай със самочувствие и амбиция да докаже, че шампионският му пояс е спечелен заслужено, но насреща си има съперник, който букмейкърите виждат като сериозен фаворит.

Пътят до Дубай и завръщането на Кобрата

Пулев се боксира за последно преди година в София, когато победи Мануел Чар и си върна шампионската титла. Преди това надделя над Анджей Вавжик и Игор Шевадзуцки, а последната му загуба дойде през 2022 година от Дерек Чисора.

Първоначалният му съперник трябваше да бъде британският нокаутьор Моузес Итаума, но вместо това на ринга ще излезе Гасиев. Въпреки промяната шансът за дуел с Итаума остава на масата за победителя. От екипа на Пулев дори се чу желание за реванш срещу Антъни Джошуа.

Опит срещу младост

Пулев влиза в срещата като по-опитния, но и като по-възрастния боксьор – 44 години срещу 32 за Гасиев. Руснакът дълго време състезаваше в полутежка категория, където стана световен шампион, преди да се качи в тежката. Там има 6 победи в 7 двубоя, а единственото му поражение е от Ото Валин.

Кантарът показа предимство в теглото за Пулев – 114,98 килограма срещу 104,68 за Гасиев. Българинът ще разчита основно на по-дългия размах на ръцете, докато Гасиев трябва да влиза под гарда и да търси близка дистанция.

Облакът над галавечерта и фаворитите според букмейкърите

Организатор на събитието е спорният Умар Кремльов, лидер на федерацията IBA, която бе лишена от правото да организира олимпийския бокс. Кремльов е в близко обкръжение на Владимир Путин и фигурира в санкционни списъци заради руската инвазия в Украйна.

Букмейкърите дават сериозно предимство на Гасиев. Ставката за негова победа е около 1,30, докато тази за успех на Пулев е около 3. Най-вероятен развой според прогнозите е нокаут за Гасиев след петия рунд.

Последните думи преди бурята

На пресконференцията Пулев и Гасиев демонстрираха уважение. Българинът заяви, че е най-добрият и ще го докаже, а руснакът призна, че не е очаквал Кобрата да изглежда толкова добре на 44 години.

За Пулев това е шанс да покаже, че двата неуспешни опита за абсолютната титла срещу Владимир Кличко и Антъни Джошуа не са били край на историята му. За Гасиев пък двубоят е последна възможност да направи пробив в тежката категория.

И както написаха местните медии в Дубай: битка с неизвестен край между българския лъв и руската мечка.

