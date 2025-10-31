Официално! Пулев ще се бие в Дубай, а след това...

Световната боксова асоциация (WBA) разреши на Кубрат Пулев да се боксира срещу руснака Мурат Гасиев на 12 декември в Дубай. В битката ще бъде заложена регулярната титла на организацията в тежка категория, въпреки че по право претендент за пояса на Кобрата е непобеденият британец Моузес Итаума.

Мениджърът на Итаума, Франк Уорън, се опита да окаже натиск върху WBA, за да не се проведе битката Пулев - Гасиев. С решението на Световната боксова асоциация вече няма никакви пречки за българинът да бие с 32-годишния руснак. Победителят в дуела обаче е задължен да се изправи срещу Моузес Итаума в следващата си среща.

Преди две седмици първо се появи информация, че Кобрата трябва да се срещне с британеца, след като пропадна битката с Майкъл Хънтър. Още на следващия ден беше обявено, че Пулев ще се изправи срещу Гасиев на 12 декември.

