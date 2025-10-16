Извънредно! Кобрата излиза в защита на титлата си срещу руснак

Големият мач на Кубрат Пулев вече е факт. Българският боксьор се качва на ринга след едногодишна пауза. Носителят на регулярната световна титла на WBA ще я защитава за първи път на 12 декември в Дубай срещу руснак.

Съперник на Кобрата ще бъде Мурат Газиев. Той е бивш шампион на WBA и IBF в полутежка категория. От 2020 година 32-годишният боец се състезава в тежка категория.

44-годишният Кубрат Пулев спечели регулярната световна титла на WBA с победа над Махмуд Чар в София на 7 декември миналата година.

Кобрата има 35 мача на професионалния ринг, в които е постигнал 32 победи, 14 с нокаут, и е допуснал три поражения.

Газиев има във визитката си 32 победи, 25 от които с нокаут, и 2 загуби.

През последните 12 месеца много се спекулираше с имената на следващите съперници на Кубрат Пулев. Няколко пъти Кобрата бе близо до подписване на договор за двубой, но преговорите се проваляха в последния момент по една или друга причина.

