Меси пише история! Невиждан рекорд във футбола

Лионел Меси продължава да пренаписва футболната история. Суперзвездата на Интер Маями даде асистенция при разгромната победа с 5:1 над Ню Йорк Сити във финалния плейоф на Източната конференция в МЛС и официално стана №1 по асистенции в историята на футбола.

Това бе 405-ата асистенция в кариерата на 38-годишния аржентинец - постижение, с което той задмина легендарния Ференц Пушкаш, държал рекорда с 404 завършващи подавания.

Сезон 2025 е повече от впечатляващ за Меси: 38 гола и 22 асистенции в 40 мача във всички турнири. Договорът му с Интер Маями е валиден до 31 декември 2028 година, което означава, че феновете ще го гледат на терена още дълго.

