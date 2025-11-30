Фламенго надви Палмейрас и взе Копа Либертадорес

Фламенго спечели най-престижния южноамерикански клубен турнир - Копа Либертадорес, след като надделя с 1:0 във финалната среща срещу Палмейрас. С този успех, Фламенго влезе в историята като първия бразилски отбор, успял да спечели трофея четири пъти.

Единственото и победно попадение в мача бе дело на Данило. Бившият защитник на Реал Мадрид, Манчестър Сити и Ювентус се разписа с глава в 67-ата минута, след като получи прецизно центриране от корнер, изпълнен от Араскаета.

Данило не само донесе победата на своя тим, но и постави личен рекорд. Той стана първият играч, който е печелил два пъти Копа Либертадорес и има в колекцията си две титли от европейската Шампионска лига.

Палмейрас пропусна златна възможност за изравняване две минути преди края на редовното време. Виктор Роке стреля над гредата от близко разстояние, лишавайки "зелените" от шанса да стигнат до продължения.

Този финал затвърждава доминацията на двата бразилски гранда в турнира. В пет от последните седем сезона именно Палмейрас или Фламенго печелят Копа Либертадорес. Срещата беше и реванш за финала от 2021 г., който тогава беше спечелен от Палмейрас с 2:1.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com