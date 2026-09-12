Всичко за Фламенго

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Горещ дубъл с "Джипси кингс"

Горещ дубъл с "Джипси кингс"

Кралете на фламенкото обещават луд купон в София и Свети Влас на 5 и 6 август "Джипси кингс, които пристигат утре у нас, ще направят двоен лайв. Свет...

03 август | 5:55
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Набиха играч на "Фламенго"

Набиха играч на "Фламенго"

Управата на "Фламенго" поиска максимални средства за сигурност от общината в Рио де Жанейро. Причината за това е гневът на торсидата на тима, която н...

21 юли | 17:55
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