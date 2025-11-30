Тотнъм се сгромоляса срещу Фулъм в лондонско дерби

Тотнъм претърпя болезнено поражение в лондонското дерби срещу Фулъм, отстъпвайки с 1–2 в мач от 13-я кръг на английската Висша лига. Срещата на "Крейвън Котидж" започна катастрофално за "шпорите", които инкасираха два бързи гола още в началото, от които така и не успяха да се възстановят напълно.

Началото беше шокиращо за гостите. Бранителят на "котиджърс" - Кени Тете - откри резултата в четвъртата минута, давайки преднина на домакините. Само две минути по–късно ситуацията стана още по–тежка за Тотнъм, след като Хари Уилсън удвои с чудесен далечен изстрел, буквално вцепенявайки отбора на Томас Франк.

През втората част Мохамед Кудус успя да върне едно попадение за гостите, но това се оказа недостатъчно за пълен обрат или дори за спечелване на точка.

Тази загуба е трета за Тотнъм в последните четири шампионатни мача, което задълбочава колебливото представяне на тима и го оставя на десета позиция с 18 точки. За разлика от тях, Фулъм записа втора поредна победа, измъквайки се от зоната на изпадащите, и вече е на 15-о място със 17 точки, което дава глътка въздух на клуба.

Мачове от 13-ия кръг на Висшата лига на Англия:

Брентфорд - Бърнли 2:1

Манчестър Сити - Лийдс 2:2

Съндърланд - Борнемут 3:2

Евертън - Нюкасъл 1:4

Тотнъм - Фулъм 1:2

В неделя:

Кристъл Палас - Манчестър Юнайтед

Астън Вила - Уулвърхямптън

Нотингам Форест - Брайтън

Уест Хям - Ливърпул

Челси - Арсенал

В класирането води Арсенал с 29 точки, пред Манчестър Сити с 25, Челси с 23, Съндърланд с 22, Астън Вила с 21, Кристъл Палас с 20 и други.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com