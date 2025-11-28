Веласкес проговори за Лудогорец

Треньорът на Левски Хулио Веласкес даде пресконференция. По време на брифинга испанският специалист увери, че не може да става дума за подценяване на предстоящия шампионатен мач срещу Септември София. Двубоят от 17-ия кръг на Първа лига е в неделя от 17.30 часа на стадион "Георги Аспарухов".

„Лесно няма как да бъде срещу който и да е съперник. Нямам представа изобщо кой може да си помисли, че може да имаме лесен мач. Уважаваме всички съперници. За да спечелим даден мач, трябва да играем добре, да дадем най-доброто от себе си и в който и да е момент или първенство по света си помислиш, че има лесни мачове, можеш да се объркаш. Наясно сме, че трябва да победим в този мач, но за целта трябва да играем максимално добре. От моя гледна точка се изправяме срещу съперник, който можеше да вземе нещо от „Септември“ в последния кръг. На базата на всичко казано дотук уважение към всички, скромност и желание за трите точки“, започна Веласкес на традиционния си брифинг преди мача.

Веласкес коментира и посещението си на мача от баскетболната Евролига в Ботевград между Апоел Тел Авив и Реал Мадрид.

„Смятам, че винаги в една държава като България да има такива събития като гостуването на баскетболния отбор на Реал (Мадрид) е прекрасно. Но баскетболът е различен спорт. Насладих се на атмосферата на този двубой“, продължи Веласкес по темата с посещението си на мача от Евролигата в Ботевград преди дни.

„Кирилов и Фабиен започнаха да се готвят нормално с останалата част. Предстои още една тренировка и утре ще вземем решение дали ще попаднат в групата или е хубаво да им оставим някоя друга тренировка допълнително. Останалите играчи са в отлична кондиция и тренират добре. 8-те точки на върха не ми вдъхва абсолютно нищо, защото предстои мач със Септември и това кой къде е в класирането не ти дава нищо. Остава още много време до края на сезона. Очевидно винаги можем да изглеждаме по-добре, да се подобрим на много места, но позицията във временното класиране не може да ни отклони от фокуса къде искаме да отидем и какво да представляваме. Нашата единствена цел е следващия мач – този със Септември, продължи испанският специалист.

„Със сигурност сме анализирали Септември, както го правим преди всеки мач във всеки един турнир, в който участваме. Оттук-насетне всеки мач е различен, преди една година е било едно, сега е съвсем друго положение. При предната загуба от Септември не съм бил тук. Винаги анализираме съперника, за да видим силните и слабите му страни. Това, което е в нашия обсег на контрол, да можем да го контролираме и да се доближим до желания от нас резултат, знаейки, че все пак става за спорт, в който не всичко зависи от теб“, каза още Веласкес.

„Възможно е Търдин да е титуляр, както и всеки един негов съотборник. Моето послание не се е променило не просто, защото отстоявам своето мнение, а защото виждам какво показват футболистите в тренировъчния процес. Всички, без изключения, тренират достатъчно добре. Затова всеки има шанс да започне. Не ме притеснява победата на Лудогорец, тя е много добра за страната и първенството. Имаме различна гледна точка. Колкото по-добре се представят отборите в европейските клубни турнири, толкова по-добре и за държавата. Това говори добре за първенството и за България“, завърши Веласкес.

