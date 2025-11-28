Скандал! 17 червени картона за един мач

Мачът от Купата на Боливия между Блуминг и Реал Оруро приключи с невиждан скандал - цели 17 червени картона бяха записани в официалния протокол, след като на терена избухна масово меле. Срещата завърши 2:2, а по-добрият резултат от първия мач класира Блуминг на четвъртфиналите, но празненствата им траяха кратко.

Напрежението пламна веднага след последния съдийски сигнал. Играчите на Блуминг влезли в остър спор със звездата на Оруро Себастиан Себальос, който реагирал агресивно и нападнал съперник. В мелето се включил и неговият съотборник Хулио Вила, нанасяйки удари наляво и надясно. Ситуацията допълнително се нажежила, когато треньорът на Реал Оруро Марсело Робледо се сблъскал с човек от резервната скамейка на Блуминг.

Робледо пострадал най-тежко и бил откаран в болница с травми по рамото и главата. За да бъде спрян хаосът, на терена се намесили около 20 полицаи, използвайки сълзотворен газ. Треньорът на Блуминг наредил незабавно на играчите си да се приберат в съблекалнята, което помогнало напрежението да бъде овладяно.

Според протокола Блуминг е получил седем червени картона, а Реал Оруро - четири. Останалите санкции са за треньорите и членовете на щабовете на двата клуба. Общо - 17 червени картона след един от най-хаотичните мачове в боливийския футбол.

