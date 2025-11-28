Разгром и хеттрик! Лион прегази Макаби с 6:0 в Лига Европа

Футболно шоу и убедителна победа с 6:0 записа Олимпик Лион при гостуването си на Макаби Тел Авив в мач от 5-тия кръг на Лига Европа. С този категоричен успех "хлапетата" вече имат актив от 12 точки и временно оглавяват класирането в своята група.

Французите поведоха рано, още в 4-тата минута, след попадение на Абнер Винисиус, а в 25-ата Корентен Толисо удвои преднината им. Резултатът стана класически в 35-тата минута след точен изстрел от дузпа на Муса Ниаките. През втората част Корентен Толисо не спря дотук и оформи своя хеттрик, а крайният резултат 6:0 бе фиксиран от Адам Карабец.

В други срещи от същия кръг Нотингам Форест спечели с 3:0 като домакин на Малмьо. Райън Йейтс откри резултата в 27-ата минута, Арно Калимуендо малко преди почивката удвои, а крайният резултат бе оформен от Никола Миленкович в 59-ата минута.

Бетис спечели с 2:1 домакинството си на Утрехт и продължава без загуба в турнира. За севилци се разписаха Кучо Ернандес и Абде, докато почетното попадение за гостите от Нидерландия бе дело на Мигел Родригес.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com