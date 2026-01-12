Разкриха съдбата на национал на Левски

Лидерът в Първа лига Левски получи чудесна новина в битката за титлата.

Един от основните играчи на "сините" няма намерение засега да си тръгва. Това е Кристиан Димитров.

Това разкри мениджърът на футболиста – Лъчезар Танев, в ефира на „Дарик“.

"Драма няма, нито сага. Някой път се стига по-бързо до споразумения, някой път не. Мога да кажа, че имаме устно споразумение с ръководството на Левски. Мисля, че тази седмица ще подпише новия си договор. Кристиан винаги е искал да остане, това му е било като първа опция – да остане в Левски.

В същото време мога да кажа, че ръководството на Левски искаше много да го задържи, заедно с треньора. Новият договор показва това удовлетворение от страна на клуба от изявите на играча и има взаимно уважение. Кристиан ще подпише тази седмица новия си договор с Левски", заяви Танев. И обясни дали Кристиан е бил искан от други отбори:

„Не искам да конкретизирам. Имаше интерес по-скоро. Аз смятам, а и играчът, че той трябва да запази концентрация, играе редовно. Викан е и в националния отбор. Това е един хубав момент в неговата кариера, хубав момент и в развитието на Левски, така че най-логично е двете страни да направят някои компромиси и да стигнат до споразумение.“

Настоящият договор на Димитров бе до лятото. Централният бранител се утвърди като титуляр в синята защита, като игра в 15 от 19-те есенни мача и само два пъти бе останян на пейката, когато попадаше в групата. Във всичките изиграни мачове записваше неизменно по 90 минути. Срещу ЦСКА 1948 вкара и гол.

Димитров изигра и пълни 780 минути в 8-те европейски мача на Левски, стигнал полуфиналите в Лига на конференциите.

