Звезден трансфер в ЦСКА

Вратарят Димитър Евтимов е шестото ново попълнение, което шефовете на ЦСКА осигуриха на треньора Христо Янев. Той е вторият българин сред играчите, които подсилиха тима. Преди него на „Армията“ се завърна Андрей Йорданов, който бе откупен от Ботев Пд.

Сега обаче в ЦСКА се готви трансфер номер 7. Според медиите в чужбина към България пътува Ален Обандо. Нападателят още от преди Нова година се смята за почти сигурен за „червените“, след като Интер Маями се отказа от него.

Причината е, че той е преследван от травми и не може да покаже класата си в тима на Лео Меси. Той е млад все пак и се смята за доста добра опция за атаката. Освен това на еквадорците им върви с червената фланелка. Отличен пример за това са Жорди Кайседо и Майкъл Естрада.

Според информациите Обандо идва за последни преговори с ЦСКА, но „армейците“ искат да видят и по-обстойно какво е неговото здравословно състояние. За целта ще мине серия от тестове преди да сложи подпис. Но дори и сделката да пропадне, то „червените“ имат други варианти за атаката, а освен това са близо и до сделка за защитник, пише „Мач Телеграф“.

